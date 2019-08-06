الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

الصين ترسل الفريق الطبي الـ13 إلى إريتريا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
ذكرت السلطات الصحية في مقاطعة خنان بوسط الصين، أن الفريق الطبي الصيني الثالث عشر سيغادر إلى دولة إريتريا الواقعة شرقي إفريقيا لتقديم خدمات طبية في منتصف أغسطس.

وينتمي أعضاء الفريق الطبي الصيني البالغ عددهم 18 عضوًا إلى مستشفيات وكليات في خنان، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 39 عامًا، وسيعملون بعد ستة أشهر من التدريب، في إريتريا لأكثر من 400 يوم.

ولضمان تلبية احتياجات البلد المتلقي، سيعزز الفريق الطبي تشغيل وإدارة 6 مشاريع مكتملة بما في ذلك مركز الطب الصيني ومركز صحة الأم والطفل ومركز الصدمات وتعزيز التبادلات والتعاون في تقنيات الطب الصيني التقليدي وإنشاء آلية للوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية.

ومنذ عام 1973، أرسلت مقاطعة خنان 57 فريقًا طبيًا إلى البلدان والمناطق النامية، حيث عالجت أكثر من 7 ملايين شخص من الذين يعيشون في تلك المناطق وأجرت أكثر من 57 ألف عملية، وفقًا لما ذكرته سلطات المقاطعة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

اعرف كليتك الان.. برقم الجلوس والرقم السري tansik.egypt 2019| تنسيق القبول بالجامعات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رابط بوابة الحكومة المصرية|نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019|علمي وأدبي

منذ أقل من ساعتين

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

رائد فضاء يتذوق 200 نوع مختلف من الطعام (فيديو)

إليسا تنشر صورة لكلبتها من بيروت (شاهد)

مظاهرات عارمة في البرازيل احتجاجًا على الديكتاتورية (فيديو)

حدادًا على أرواح الشهداء.. مصطفى حجاج يعتذر عن طرح ثالث أغنيات "هتزهزه"

رياضة

أرسنال يعلن رحيل مدافعه

اتحاد الكرة ينفي تحديد ملعب لإقامة مباراة السوبر

كوتينيو ينضم إلى آرسنال

دربي كاونتي يعيد روني إلى إنجلترا "مدربًا ولاعبًا"

الرئيس نيوز

نائلة جبر: توجيهات قوية من الرئيس لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"

إسرائيل تبني 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

المنصف المرزوقي يترشَّح للانتخابات الرئاسية في تونس

بالانفوجراف.. قناة السويس تحقق أعلى معدل تحويل للخزانة العامة في تاريخها

منوعات

نتيجتك.. استفسر على tansik.egypt برقم جلوسك على نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية

الصين تطور أسلوبًا جديدًا للتسميد يرفع إنتاجية القطن

اكتشاف أقدم أسماك المياه العذبة في العالم

تنسيق كليات القمة.. رابط تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات.. احصل على بطاقة الترشيح

كشكول

دار علوم القاهرة 78.2%.. زراعة الوادي 79% وأسيوط 78% بتنسيق"المرحلة الثانية"

بالصور.. محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية

بالصور.. محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة مديري الإدارات التعليمية

تنسيق الجامعات 2019.. الحدود الدنيا للشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

إسلام سياسي

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا

مرصد الإفتاء: حسم تستقي فتاوى تخريب المنشآت العامة من الجماعة الأم

إخواني منشق: حادث المنيل الإرهابي يؤكد يأس الجماعة ونهايتها


زيت وسكر

للنساء فقط.. كيف تؤخرين سن اليأس؟

فصل الكهرباء عن بعض قرى قنا.. والسبب!

“التموين” توضح ضوابط الإستبعاد من منظومة الدعم

“الصحة”: نعتمد على المنتج المحلى من وسائل منع الحمل

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش كتاب "على رأي المثل"

الخميس.. "حسيب عباس" بصالون المقامات ببشتاك

"قناة السويس.. وثائق الحلم المصرى".. إصدار جديد لدار الكتب

التنسيق الحضاري يعيد تشكيل المنطقة المحيطة بمتحف نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك