الصين ترسل الفريق الطبي الـ13 إلى إريتريا

ذكرت السلطات الصحية في مقاطعة خنان بوسط الصين، أن الفريق الطبي الصيني الثالث عشر سيغادر إلى دولة إريتريا الواقعة شرقي إفريقيا لتقديم خدمات طبية في منتصف أغسطس.



وينتمي أعضاء الفريق الطبي الصيني البالغ عددهم 18 عضوًا إلى مستشفيات وكليات في خنان، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 39 عامًا، وسيعملون بعد ستة أشهر من التدريب، في إريتريا لأكثر من 400 يوم.



ولضمان تلبية احتياجات البلد المتلقي، سيعزز الفريق الطبي تشغيل وإدارة 6 مشاريع مكتملة بما في ذلك مركز الطب الصيني ومركز صحة الأم والطفل ومركز الصدمات وتعزيز التبادلات والتعاون في تقنيات الطب الصيني التقليدي وإنشاء آلية للوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية.



ومنذ عام 1973، أرسلت مقاطعة خنان 57 فريقًا طبيًا إلى البلدان والمناطق النامية، حيث عالجت أكثر من 7 ملايين شخص من الذين يعيشون في تلك المناطق وأجرت أكثر من 57 ألف عملية، وفقًا لما ذكرته سلطات المقاطعة.