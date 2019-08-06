تنسيق كليات القمة.. رابط تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات.. احصل على بطاقة الترشيح

شغال نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩ للثانوية العامة سيتم ظهورها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، وذلك وفقا لرئيس قطاع التعليم الثانوي العام والمشرف العام على مكتب التنسيق، والذي أوضح أن موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق استقبل رغبات الطلاب خلال فترة التسجيل، وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 خلال تصريح رسمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 انطلق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية، والشعبة الأدبية 279 درجة، والآن ينشغل بال الطلاب في المرحلة الثانية للثانوية العامة ٢٠١٩ عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وموقع اليوم السابع، حيث أنهم يتطلعون لمعرفة الكليات المتاحة مما جعلهم يعيشون حالة من التوتر والقلق.

هذا وتوجد أماكن خالية في تنسيق المرحلة الثانية لشعبة العلمي ورياضة وتحديداً في ست جامعات مصرية، ويه جامعة حلوان – المنوفية – السويس – الفيوم – أسيوط – كليات الذكاء الاصطناعي الجديدة، هذا وتوجد حالة بحث كبيرة للغاية عن نسب الحد الأداني للقبول في الجامعات 2019.

https://tansik.egypt.gov.eg/

ويسعى الطلاب إلى ارتياد كليات القمة المتبقة بالمرحلة الثانية مثل كلية الهندسة – الحاسبات والمعلومات – الاقتصاد والعولم السياسية – الإعلام – الألسن – العلوم – التمريض – مهعد فني صحي – التجارة – الحقوق، وذلك ضمن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد 2019.