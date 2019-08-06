السيسي يتابع أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:16 م
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الوزراء المعنيين لمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بتطبيق رؤية مستقبلية لضمان استمرارية مبادرات والأنشطة المصرية التي تم بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتسخير الإمكانيات المصرية لصالح القارة ولتطوير آليات العمل للاتحاد الإفريقي.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بتطبيق رؤية مستقبلية لضمان استمرارية مبادرات والأنشطة المصرية التي تم بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتسخير الإمكانيات المصرية لصالح القارة ولتطوير آليات العمل للاتحاد الإفريقي.
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