الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

البنك المركزي الصينى: اليوان لن يواصل الهبوط

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:13 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أفاد تقرير إخباري بأن مسئولين بارزين من «بنك الشعب الصيني» (المركزي) طمأنوا شركات أجنبية بأن العملة الصينية لن تستمر في التراجع بشكل كبير، وذلك بعد يوم من تراجع قيمة اليوان، ليتجاوز سعر صرف الدولار 7 يوان للمرة الأولى منذ عام 2008.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنها اطلعت على بيان، أفاد بأن البنك المركزي عقد اجتماعًا مع عدد من المصدّرين الأجانب اليوم في بكين، وأن المسئولين أكدوا خلاله أيضًا أن قدرة الشركات على بيع وشراء الدولار ستظل طبيعية.

ورصدت الوكالة أن سعر صرف اليوان تحسن في الخارج بعد هذه الأخبار، ليصل الدولار إلى 7٫0428 يوان، وهو أقوى مستوى للعملة الصينية في هذه الجلسة.

وكانت الصين قد سمحت أمس بتراجع اليوان في الداخل إلى ما دون المستوى الذي ظلت تدافع عنه لسنوات، في خطوة تم تفسيرها على أنها بمثابة إطلاق نار في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكان البنك المركزي الصيني قد قال اليوم: إنه يأسف بشدة لتصنيف الولايات المتحدة لبكين على أنها «متلاعبة بالعملة».

وتتهم واشنطن بكين بمحاولة الحصول على ميزة تنافسية بصورة غير عادلة، وذلك في وقت تراوح فيه المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مكانها.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف اليوان يجعل الصادرات الصينية أقل سعرًا في البلدان الأخرى، ما يعطي زخمًا للاقتصاد الصيني المتباطئ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 94.02% للهندسة.. و90.73% للحاسبات

منذ حوالي 4 ساعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رابط بوابة الحكومة المصرية|نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019|علمي وأدبي

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

رائد فضاء يتذوق 200 نوع مختلف من الطعام (فيديو)

إليسا تنشر صورة لكلبتها من بيروت (شاهد)

مظاهرات عارمة في البرازيل احتجاجًا على الديكتاتورية (فيديو)

حدادًا على أرواح الشهداء.. مصطفى حجاج يعتذر عن طرح ثالث أغنيات "هتزهزه"

رياضة

أرسنال يعلن رحيل مدافعه

اتحاد الكرة ينفي تحديد ملعب لإقامة مباراة السوبر

كوتينيو ينضم إلى آرسنال

دربي كاونتي يعيد روني إلى إنجلترا "مدربًا ولاعبًا"

الرئيس نيوز

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحديد المسؤول عن حادث "معهد الأورام"

نائلة جبر: توجيهات قوية من الرئيس لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"

إسرائيل تبني 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

المنصف المرزوقي يترشَّح للانتخابات الرئاسية في تونس

منوعات

نتيجتك.. استفسر على tansik.egypt برقم جلوسك على نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية

الصين تطور أسلوبًا جديدًا للتسميد يرفع إنتاجية القطن

اكتشاف أقدم أسماك المياه العذبة في العالم

تنسيق كليات القمة.. رابط تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات.. احصل على بطاقة الترشيح

كشكول

دار علوم القاهرة 78.2%.. زراعة الوادي 79% وأسيوط 78% بتنسيق"المرحلة الثانية"

بالصور.. محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية

بالصور.. محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة مديري الإدارات التعليمية

تنسيق الجامعات 2019.. الحدود الدنيا للشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

إسلام سياسي

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا

مرصد الإفتاء: حسم تستقي فتاوى تخريب المنشآت العامة من الجماعة الأم

إخواني منشق: حادث المنيل الإرهابي يؤكد يأس الجماعة ونهايتها


زيت وسكر

للنساء فقط.. كيف تؤخرين سن اليأس؟

فصل الكهرباء عن بعض قرى قنا.. والسبب!

“التموين” توضح ضوابط الإستبعاد من منظومة الدعم

“الصحة”: نعتمد على المنتج المحلى من وسائل منع الحمل

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش كتاب "على رأي المثل"

الخميس.. "حسيب عباس" بصالون المقامات ببشتاك

"قناة السويس.. وثائق الحلم المصرى".. إصدار جديد لدار الكتب

التنسيق الحضاري يعيد تشكيل المنطقة المحيطة بمتحف نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك