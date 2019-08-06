البنك المركزي الصينى: اليوان لن يواصل الهبوط

أفاد تقرير إخباري بأن مسئولين بارزين من «بنك الشعب الصيني» (المركزي) طمأنوا شركات أجنبية بأن العملة الصينية لن تستمر في التراجع بشكل كبير، وذلك بعد يوم من تراجع قيمة اليوان، ليتجاوز سعر صرف الدولار 7 يوان للمرة الأولى منذ عام 2008.



وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنها اطلعت على بيان، أفاد بأن البنك المركزي عقد اجتماعًا مع عدد من المصدّرين الأجانب اليوم في بكين، وأن المسئولين أكدوا خلاله أيضًا أن قدرة الشركات على بيع وشراء الدولار ستظل طبيعية.



ورصدت الوكالة أن سعر صرف اليوان تحسن في الخارج بعد هذه الأخبار، ليصل الدولار إلى 7٫0428 يوان، وهو أقوى مستوى للعملة الصينية في هذه الجلسة.



وكانت الصين قد سمحت أمس بتراجع اليوان في الداخل إلى ما دون المستوى الذي ظلت تدافع عنه لسنوات، في خطوة تم تفسيرها على أنها بمثابة إطلاق نار في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وكان البنك المركزي الصيني قد قال اليوم: إنه يأسف بشدة لتصنيف الولايات المتحدة لبكين على أنها «متلاعبة بالعملة».



وتتهم واشنطن بكين بمحاولة الحصول على ميزة تنافسية بصورة غير عادلة، وذلك في وقت تراوح فيه المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مكانها.



وتجدر الإشارة إلى أن ضعف اليوان يجعل الصادرات الصينية أقل سعرًا في البلدان الأخرى، ما يعطي زخمًا للاقتصاد الصيني المتباطئ.