لعدم تنفيذه أوامر المحكمة.. معاقبة طالب بكلية الحقوق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بمعاقبة طالب بكلية الحقوق قدم طعنًا لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته عام ٢٠١٣، وإعادة تصحيح مادتين، واعتبرت المحكمة طعنه كأنه لم يكن، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين د.محمد عبد الرحمن، عبدالغنى الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، د.محمد شوقي، أيمن جمعة، سكرتارية صبحى عبدالغنى.



طالب الطعن، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من أثار أخصها إعادة تصحيح كراستى إجابة مادتى القانون الجنائي والشريعة الإسلامية بالفرقة الثانية بكلية الحقوق للعام الجامعى ٢٠١٣.



وثبت لدى المحكمة أنه قد سبق لهذه المحكمة وأن قضت في جلسة فبراير الماضي، بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر، نظرًا لتقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالجلسات، وإعلان تقرير الطعن للجامعة المطعون ضدها، وإذ انقضت مدة الوقف المحددة، ولم يطلب الطاعن السير في طعنه خلال الميعاد المحدد.



أكدت المحكمة أنها تتمتع بسلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلى إطالة أمد النزاع بما يؤدى إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم.