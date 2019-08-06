منح مجانية لطلاب شمال سيناء في "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"

أعلن محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، عن منح مجانية للطلاب المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة، للدراسة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الخاصة.



وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي وافق على تخصيص المنح المجانية للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة في كليات: الإدارة والاقتصاد، والإعلام، واللغات والترجمة، والآثار والإرشاد السياحى، والتربية الخاصة.



واشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي ٢٠١٨ ٢٠١٩ والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، والحصول على مجموع درجات بنسبة ٨٠ % بالقسم الأدبي للحصول على المنحة.



وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى الطلبات في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق، الثامن عشر من أغسطس الجاري، ولمدة خمسة أيام متتالية، خلال مواعيد العمل الرسمية.