كوتينيو ينضم إلى آرسنال

أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية بأن لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو انضم إلى نادي آرسنال الإنجليزي، لمدة عام على سبيل الإعارة، من نادي برشلونة الإسباني.



وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أنه رغم ذلك فإن كوتينيو سيتدرب مع برشلونة في جامعة باري بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني للمدفعجية، أوناي إيمري، لم يكن يفكر جديًا في التعاقد مع الدولي البرازيلي حيث أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لاعب رائع، لكن النادي اللندني لم يتحدث معه.



يذكر أن كوتينيو 27 عامًا، كان قد انضم إلى برشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 في صفقة بلغت قيمتها نحو 140 مليون يورو بعقد يمتد حتى يونيو 2023.