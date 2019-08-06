الفنانة اليمنية أروى تتضرر من انفجار معهد الأورام

تسبب الانفجار المدوي الذي وقع ليلة أول أمس الأحد أمام المعهد القومي للأورام في محيط منطقة المنيل وسط القاهرة بالكثير من الدمار قرب موقع الحادث.



من بين الدمار، ما أصاب شقة الفنانة اليمنية أروى، التي نشرت صورا من شرفة منزلها الواقع في محيط الانفجار، حيث علقت أروى على الصور بأنها بخير، وأن ما أصاب منزلها كان مجرد تلفيات في الزجاج.



وقالت الفنانة في تغريدتها على "تويتر": "الحمد لله ما في خسائر.. مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله.. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين #معهد_الأورام".



وكان انفجار قد وقع أمام المعهد القومي للأورام بالمنيل، وسط العاصمة المصرية، مساء الأحد، نتج عن تصادم أربع سيارات، تحمل إحداها كمية من المتفجرات، تسبب في 19 قتيلا و30 جريحا.