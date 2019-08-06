برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

يقدم الدستور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية اليوم من تنسيق الجامعات 2019 حيث ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 بالرقم السري ورقم الجلوس، سوف يتمكن كل من طلاب الثانوية العامة العلمية والأدبية من الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية العامة للقبول بالكليات والجامعات المختلفة عبر روابط موقع وزارة التربية والتعليم و موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق ، حيث تتاح حاليا رابط الحصول على نتيجة تنسيق الكليات 2019 للمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق أيضا برقم الجلوس والاسم.









نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 ، بدء البحث يتزايد في ذلك الفترة علي نتيجة تنسيق الجولة الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2019، وذلك بعد غلق موقع التسجيل منذ ساعات، واعلان الوزارة علي ظهور النتيجة في خلال الفترة القادمة، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بها موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق، بجانب موقع نتيجتك بالاسم الذي اعلن علي انه سيقوم بعرض نتيجة التنسيق هذا العام 2019.





رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من الجامعات 2019





وأسدلت وزارة التعليم العالي الستار عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، عن أن الحد الأدنى للقبول بكلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 381.5، أي بنسبة 93.04%.





ظهور نتيجة نتيجتك هنـا tansik





ووقف الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا 381.5 درجة أي بنسبة 93.04%، والحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور بالنوبارية 380.5 درجة أي بنسبة 93.8%.





وصار الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة 379.5 درجة أي بنسبة %92.5، والقبول بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 379.5، أي بنسبة 92.5% وللاستعلام عن النتيجة يرجى زيارة الرابط التالي من هنا





واخيرا جاء القبول بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بحد أدنى 379.5 درجة أي بنسبة 92.5%، ثم جاء القبول بكلية الحاسبات والمعلومات كفر الشيخ 379.5 درجة أي بنسبة 92.5%.



