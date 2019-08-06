ديسمبر المقبل.. افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق بعد تطويره

كشف المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه من المقرر افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من أعمال مشروع تطويره وترميمه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو أكثر من ٨٠٪ من هذه الأعمال.



وأشار أبو العلا، في تصريح اليوم، إلى أن مشروع تطوير المتحف بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات حتي استأنفت الأعمال فعليا في عام 2017 حيث شملت إعادة تأهيل المبني وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية وتجهيز قاعات العرض الخاصة به وتزويده بأحدث نظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق والتأمين والإنذار ضد السرقة.



وأضاف أنه تم تجهيز معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت وخاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافيتريا ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.



ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين نزار معاون الوزير لشئون المتاحف إنه تم عمل سيناريو عرض جديد للمتحف ليعرض المركبات الملكية الفريدة التي يقطنيها وغيرها من الاكسسوارات المتنوعة الخاصة بها، وذلك من خلال ٥ قاعات للعرض أولها قاعة الهدية والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة من أهمها العربة التي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني إلى الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس، ملحق بها قاعة للعرض المؤقت والمتغير.



وأضافت أن القاعة الثانية عبارة عن قاعة العرض المكشوف التي ستعرض اندر أنواع المركبات وهي عربة "الآلاي" ونصف "آلاي" وهي عربات يجرها الخيول ويتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة وكانت مشهورة في تلك الوقت.



وتابعت أن القاعة الثالثة، والتي تعتبر القاعة الرئيسية للمتحف، ستضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة مثل حفلات الزفاف والمراسم الجنائزية والأعياد والمتنزهات وغيرها بالإضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية.