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اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المسائية اليوم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:21 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد - أسماء ابراهيم
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استقر سعر الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، حيث سجل في البنك المركزي نحو 20.08 جنيه للبيع، و20.23 جنيه للشراء.

وطبقًا لآخر تحديث، سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 19.99 جنيه للبيع، و20.22 جنيه للشراء، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 19.97جنيه للبيع و20.19 جنيه للبيع.

وجاء سعره في البنك العربي الإفريقي نحو 20.06 جنيه للبيع و20.23 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجل 20.07 جنيه للبيع و20.24 للشراء، وفي بنك الإسكندرية 20.43 جنيه للبيع و20.73 جنيه للشراء.

وشهد الجنيه الإسترليني خلال التعاملات السابقة، تراجعًا طفيفًا أمام الدولار بنحو 1.2534، مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.2588.

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