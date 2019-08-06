عمان تدين الاعتداء الإرهابي بمحيط معهد الأورام

أدانت سلطنة عمان، بشدة، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإرهابي الذي وقع مساء يوم الأحد، في محيط معهد الأورام بالقاهرة، وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.



وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية وفقا لوكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة تجدد موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معربة عن صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.