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اقتصاد

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:20 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد - أسماء ابراهيم
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استمر تراجع سعر صرف الدولار في البنوك، خلال التعاملات المسائئية اليوم الثلاثاء، حيث سجل في البنك المركزي 16.47 للشراء، و16.59 للبيع، وفي بنك البركة 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك "المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي" 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك "عودة، الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، المصرف المتحد، قناة السويس، مصر" 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع.

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