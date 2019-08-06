تسجيل 9 آلاف حالة إصابة بحمى الضنك في سنغافورة

ذكرت الهيئة الوطنية للبيئة بسنغافورة، أن حالات الإصابة بحمى الضنك بلغت ذروتها، حيث تم تسجيل 9 آلاف و135 حالة هذا الأسبوع، أي حوالي 5 أضعاف العدد الإجمالي لحالات الإصابة بحمى الضنك في نفس الفترة العام الماضي.



وقالت الهيئة، وفقًا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، إن ذروة موسم حمى الضنك تمتد عادة من يونيو وحتى أكتوبر، لافتة إلى أنه خلال أسبوع واحد فقط تم الإبلاغ عن 610 حالات وتوفي 9 أشخاص.



وتقع سنغافورة على جزيرة في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو، ويفصلها عن ماليزيا مضيق جو هور وعن جزر رياو الاندونيسة مضيق سنغافورة، وتعتبر رابع أهم مركز مالي في العالم ومدينة عالمية تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط.