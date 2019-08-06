الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

بالإنفوجراف.. قناة السويس تحقق أعلى معدل تحويل للخزانة العامة في تاريخها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:18 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
ads
تزامنًا مع مرور أربعة أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحقيق قناة السويس أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، بقيمة 72،2 مليار جنيه وذلك خلال عام 2018-2019، بمعدل نمو سنوي بلغ 19،3% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ إجمالي إيرادات القناة في نفس العام 104،3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 5،3% مقارنة بالعام السابق.

وجاء في الإنفوجراف، أن إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة خلال عام 2017-2018 بلغ 60،5 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي الإيرادات لنفس العام 99 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة خلال عام 2016-2017، 52،9 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي الإيرادات لنفس العام 73 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي ما حولته القناة للخزانة العامة خلال عام 2015-2016، 35,1 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الإيرادات لنفس العام 41 مليار جنيه.

وأبرز الإنفوجراف، إيرادات قناة السويس بالدولار، والتي سجلت معدل نمو سنوي يبلغ 5,4% خلال عام 2018-2019 ليصل إلى 5،9 مليار دولار، مقارنة بـ5,6 مليار دولار خلال عام 2017-2018، فيما بلغت 5,0 مليار دولار خلال عام 2016-2017، و5,1 مليار دولار خلال عام 2015-2016.

ورصد الإنفوجراف، أن قناة السويس قد شهدت عبور أكبر عدد سفن في تاريخها خلال يوم واحد، حيث عبرت القناة 81 سفينة يوم 2 أغسطس 2019، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية بلغت 6.1 مليون طن، في حين شهد يوم 26 أبريل 2019، مرور أكبر سفينة ركاب في العالم «SPECTRUM OF THE SEAS»، بحمولة 170 ألف طن، وعلى متنها 5400 فرد، كما شهد أيضًا يوم 14 يونيو 2017، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة 216.7 ألف طن، وعلى متنها 21.4 ألف حاوية في أولى رحلاتها البحرية، وأخيرًا شهد يوم 18 ديسمبر 2016، مرور واحدة من أكبر خمس ناقلات في العالم "Armada Kraken"، بأعلى رسوم تسددها ناقلة تمر بالقناة بلغت 4.5 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بإجمالي الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس من البترول والغاز الطبيعي، فقد بلغت إجمالي الحمولة عام 2018 نحو 285 مليون طن، مقارنة بـ248 مليون طن عام 2017، و235 مليون طن عام 2016، و251 مليون طن عام 2015، و230 مليون طن عام 2014، و215 مليون طن عام 2013، و229 مليون طن عام 2012، و237 مليون طن عام 2011.

وبشأن عدد السفن العابرة للقناة وإجمالي الحمولات الصافية بها، فقد رصد الإنفوجراف، أن إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة خلال عام 2018-2019 بلغت 18,5 ألف سفينة، بحمولة 1174 مليون طن، مقارنة بـ 17,9 ألف سفينة خلال عام 2017-2018، بحمولة 1093 مليون طن، و17 ألف سفينة عام 2016-2017 بحمولة 995 مليون طن، وأخيرًا فقد شهد عام 2015-2016 عبور 17،3 ألف سفينة بحمولة 987 مليون طن.

وفي نفس السياق، فقد رصد الإنفوجراف إشادة وكالة معلومات الطاقة الأمريكية بقناة السويس، مؤكدة أنها تعد أهم ممر استراتيجي لتجارة النفط والغاز، مشيرة إلى أن أكثر من نصف إجمالي النفط المنتج عالميًا تم إرساله عبر القناة شمالًا إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية عام 2018، بجانب تحقيق زيادة بأكثر من الضعف في شحنات النفط الخام المتجهة جنوبًا عبر القناة إلى أسواق آسيوية مثل سنغافورة والصين والهند خلال عامي 2017 و2018.

وأخيرًا أبرز الإنفوجراف، المميزات التي تنفرد بها قناة السويس، أهمها أنها تعد أسرع الطرق للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، فضلًا عن كونها أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، كما أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن، والتدخل في أوقات الطوارئ، إضافة إلى أن نسبة الحوادث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى، بجانب أنها مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الثانوية العامة| tansik تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 الآن

منذ ساعة

اعرف كليتك الان.. برقم الجلوس والرقم السري tansik.egypt 2019| تنسيق القبول بالجامعات

منذ ساعة و 20 دقيقة

رابط بوابة الحكومة المصرية|نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019|علمي وأدبي

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

مباشر.. موقع نتيجتك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة للقبول في الكليات nategtk نتيجة المرحلة الثانية 2019

ستوديو

غيبوبة كبد تتسبب في نقل الفنان إبراهيم فرح إلى المستشفى (صورة)

وائل كفوري يحيي حفلين بلبنان في أغسطس

"يا باشا".. جوهرة تشارك جمهورها بمقطع فيديو طريف للكلمات العربية

طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة (شاهد)

رياضة

بوجبا يطلب من يوفنتوس الضغط على ريال مدريد

توقعات: مباراة برشلونة ضد نابولي ستكون الأروع

ريكاردو: تحذير ماجنوسن في المجر لم يكن كافيًا

فورتونا دوسلدورف يضم المهاجم الغاني الصاعد كلفين أوفوري

الرئيس نيوز

إدارة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي: "دول شرق أوسطية تؤجج الصراع في أفريقيا"

الخُشت: التبرعات تساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام 30%

البرلمان الإفريقي: خلاف (مصري ـ أثيوبي) بشأن "اتفاقية دول حوض النيل"

تفاصيل حركة تنقلات رؤساء المدن والأحياء في المحافظات (مستند)

منوعات

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. الهندسة 94.02% وحاسبات وذكاء اصطناعي 93.04%

تسجيل 9 آلاف حالة إصابة بحمى الضنك في سنغافورة

كشكول

تنسيق الجامعات 2019.. الحدود الدنيا للشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن موعد بدء الدراسة بجامعة الطفل

تنسيق الجامعات 2019.. 73% خدمة اجتماعية حلوان.. 73.4% حقوق المنصورة

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على الأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي بالمرحلة الثالثة

إسلام سياسي

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا

مرصد الإفتاء: حسم تستقي فتاوى تخريب المنشآت العامة من الجماعة الأم

إخواني منشق: حادث المنيل الإرهابي يؤكد يأس الجماعة ونهايتها

الإفتاء : لم تشهد الأمة أخبث من الإخوان- فيديو


زيت وسكر

429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ255 ألف عامل يعملون بـ1281 منشأة

24.6% انخفاضًا في قيمة العجز بالميزان التجاري خلال مايو 2019

بالأسماء.. تفاصيل حركة التغييرات الجديدة في القيادات بمدن وأحياء الجيزة

خطة لحماية مناطق الاستزراع السمكى بتكلفة 2 مليار جنيه

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يعيد تشكيل المنطقة المحيطة بمتحف نجيب محفوظ

غدًا.. نادى السينما المستقلة بالهناجر

"أسرار الأحجار" تكشفها هيئة الكتاب في أحدث إصداراتها

"مزايا الانضمام لعضوية المجلس التصديري" ندوة بالناشرين المصريين

صفحتنا ع الفيس بوك