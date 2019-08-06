تنسيق المرحلة الثانية.. إعلام القاهرة 90.4%.. وسياسة السويس 91%

كشفت الحدود الدنيا للكليات بنتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد، 2019 – 2020، ان القبول بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ 386 درجة أي بنسبة 94.14%.



والقبول بكلية سياسة واقتصاد شعبة علم رياضة جامعة السويس 373.2 درجة أسي بنسبة 91%.



ثم جاء القبول بكلية الإعلام جامعة القاهرة شعبة علمي رياضة، بحد أدنى 360.5 درجة أي بنسبة 87.9%، والقبول بكلية الإعلام جامعة بني سوف شعبة علمي رياضة، بحد أدنى 349.5 درجة أي بنسبة 85.2%، والقبول بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي شعبة علمي رياضة 339.5 درجة أي بنسبة 82.8%.



ثم جاء القبول بكلية التمريض جامعة المنيا، بحد أدنى 370 درجة، أي بنسبة 90.2%، ثم القبول بكلية الإعلام جامعة القاهرة شعبة علمي علوم بحد أدنى 370.5 درجة أي بنسبة90.4%.