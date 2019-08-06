فقدان 24 في هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

كشفت مصادر محلية في الكونغو الديمقراطية، عن مقتل شخصين " اثنين " وفقدان 24 آخرين، في بلدة "كيسيما " شرق البلاد، وذلك جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون.



وذكر راديو "أفريقيا 1 " نقلا عن نويلا كاتونجرواكي، رئيسة المجتمع المدني لأراضي "بيني" في مقاطعة "كيفو" الشمالية شرقي البلاد - قولها إن هناك ما لا يقل عن 24 شخصا في عداد المفقودين، كما قتل سائقان وأحرقت شاحنة بضائع، وجرى نهب ما لا يقل عن سبعة أكشاك صغيرة خلال هذا الهجوم المسلح.



وأوضحت أن المهاجمين وصلوا إلى البلدة عبر طريق حديقة "فيرونجا" من مدينة "مليكة" ثم غادروا عقب تنفيذ الهجوم في نفس الاتجاه.



وأضاف الراديو أن البلدة التي وقع فيها الحادث تبعد نحو أربعين كيلومترا شرقي "بيني" على طول الطريق المؤدي إلى "كاسيندي" على الحدود الأوغندية.