تونس تدين الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

أدانت تونس واستنكرت العمل الإرهابي الآثم الذي وقع أول أمس الأحد، بمحيط معهد الأورام في القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.



وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الثلاثاء، وقوف تونس وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها؛ لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، مقدمة تعازيها للشعب المصري الشقيق وعائلات الضحايا.



وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددة دعوتها للمجموعة الدولية؛ لمزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب؛ اعتبارًا لما تمثله هذه الآفة من خطر على أمن واستقرار وتنمية بلدان العالم.