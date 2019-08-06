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عالم

المغرب تمنح تعويضات لـ 624 حالة من ضحايا "حقوق الإنسان"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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خصصت الحكومة المغربية 87 مليون درهم (حوالي 8 ملايين يورو) لتعويض مجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إطار جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لمعتقلين سابقين
و محتجزين.

وشرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، في مقره بالعاصمة الرباط في عقد جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجانه المختصة تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة ضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين أعوام 1956 و1999.

وحسب بيان رسمي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم، فإن مجموع الحالات المستفيدة من التعويضات بلغت 624 حالة بعد دراسة ملفاتها خلال الفترة الماضية منها 89 حالة تخص الضحايا المدنيين المختطفين من قبل جبهة البوليساريو و28 حالة تخص مجهولي المصير و367 حالة متعلقة بمجموعة خريجي مدرسة (أهرمومو ) العسكرية و110 حالة تتعلق بالإدماج الاجتماعي.

ويعكف المجلس الوطني لحقوق الإنسان( المحدث سنة 2011) على متابعة وضعية حقوق الإنسان في المغرب وتتبع حالات التوتر وزيارة أماكن الحرمان من الحرية وإعداد تقارير للبرلمان ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال حتى
عام 1999 بما فيها الاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية والاعتقالات غير القانونية.

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