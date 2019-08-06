الحزب الاشتراكي يُحمّل "باسيل" مسئولية أحداث عنف الجبل

حمّل وزير الصناعة اللبناني، القيادي بالحزب التقدمي الاشتراكي، وائل أبو فاعور، وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، المسئولية عن وقوع أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع، مشيرا إلى وجود ضغوط تمارس على الجهات القضائية لتلفيق واصطناع اتهامات بحق الحزب ورئيسه الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير أبو فاعور ظهر اليوم بمقر الحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور أعضاء مجلس النواب الممثلين للحزب، لاستعراض مستجدات حادث الجبل وتداعياته السياسية.



وقال الوزير أبو فاعور: "السبب الحقيقي خلف أحداث الجبل، هي الزيارة التي كان يعتزم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل القيام بها إلى المنطقة، وذلك لأنه دأب على تقديم خطاب سياسي يتسم بالطائفية والتعصب والاستعلاء والتحريض، في كافة المناطق اللبنانية التي يزورها، على نحو يعزز الانقسام بين اللبنانيين وينشر الفتنة ويستثير الأحقاد الطائفية ويستعيد من خلاله أحداث وقعت بين أبناء الجبل عام 1860 وكذلك خلال فترة الحرب الأهلية".



وأضاف: "حادثة الجبل ليست منفصلة عن المُناخ التحريضي الذي يشهده لبنان منذ أشهر طويل، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى ممارسة أعلى درجات الحكمة والمسئولية في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة، وأن تعود جلسات الحكومة للانعقاد".



وشدد على أن تحقيقات أجهزة الأمن والمخابرات قطعت بعدم وجود ثمة كمين مسلح تم نصبه خلال أحداث الجبل، وأنه لم تكن هناك أي محاولة لاغتيال أي شخص، معتبرا أن القول بوجود كمين ومحاولة اغتيال "أمر سخيف ولا أساس له من الصحة".



وتابع قائلا: "بعد أن كان لبنان يعيش لمدة شهر كامل على ادعاء بوجود كمين ومحاولة لاغتيال وزير شئون النازحين صالح الغريب، اليوم تحولت الوجهة إلى أن كمينا مسلحا ومحاولة لاغتيال دُبرت في الجبل مستهدفة الوزير جبران باسيل".



ونفى الوزير أبو فاعور صحة ما يتردد أن تكون أحداث الجبل هي بداية مواجهة طائفية بين الدروز والمسيحيين في لبنان على غرار فترة "حرب الجبل" إبان الحرب الأهلية.. مؤكدا أن المشكلة سياسية في المقام الأول، وأن العديد من القوى السياسية المسيحية، وفي مقدمتهم حزب القوات اللبنانية، على النقيض من موقف الفريق السياسي الذي يمثله التيار الوطني الحر.