الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بمحيط معهد الأورام

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع مساء يوم الأحد، في محيط معهد الأورام بالقاهرة.



وقالت الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - إننا "ننحني بخشوع أمام أرواح الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



وأعربت الجزائر عن "تضامنها مع الحكومة المصرية وشعبها الشقيق"، متقدمة بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.