الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بمحيط معهد الأورام
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:14 م
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أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع مساء يوم الأحد، في محيط معهد الأورام بالقاهرة.
وقالت الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - إننا "ننحني بخشوع أمام أرواح الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت الجزائر عن "تضامنها مع الحكومة المصرية وشعبها الشقيق"، متقدمة بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.
وقالت الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - إننا "ننحني بخشوع أمام أرواح الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت الجزائر عن "تضامنها مع الحكومة المصرية وشعبها الشقيق"، متقدمة بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.