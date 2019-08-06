إندونيسيا تجمع 563 مليون دولار من بيع "سندات إسلامية"

قال مكتب التمويل وإدارة المخاطر في وزارة المالية، إن إندونيسيا جمعت 8.03 تريليون روبية "563.11 مليون دولار" من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات إسلامية اليوم الثلاثاء، وهو مبلغ يضاهي الهدف الاسترشادي.



وجاء متوسط العائد المرجح للصكوك المرتبطة بالمشروع التي تم بيعها اليوم الثلاثاء، أعلى مقارنة مع عائد صكوك بيعت في عطاء سابق في 23 يوليو تموز.



وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في الصكوك 18.05 تريليون روبية.



ونما اقتصاد إندونيسيا في العام الماضي بأكبر وتيرة في 5 سنوات، وبالتحديد منذ 2013، كما تسارع أداؤه في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع استهلاك الأسر والصادرات.



وحقق الاقتصاد الإندونيسي استقرارًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2019، رغم الرياح الخارجية السلبية التي لم تؤثر على مستوى الثقة في الاقتصاد الواعد، وفق صندوق النقد الدولي.



وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.2% في 2018، ومن المتوقع أن يظل عند 5.2% في 2019، مدفوعا بنمو قوي للطلب المحلي، بينما تراجع التضخم إلى 3.1% في 2018، ومن المتوقع أن يستقر عند النسبة ذاتها في 2019.