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اقتصاد

ترامب: الاقتصاد الأمريكي في موقف "قوي للغاية"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين، قائلًا إن الولايات المتحدة "في موقف قوي للغاية"، وذلك بعد تصنيف بكين على أنها دولة تتلاعب بالعملة.

وكتب "ترامب" على "تويتر": "كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة! نحن في موقف قوي للغاية.. الشركات أيضًا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، جميل أن نرى هذا"، وفق ما نقلت "رويترز".

وصنفت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على "الميزة غير العادلة" التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إن "وزير المالية ستيفن منوشين، وبرعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صنفا اليوم الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة، وعلى خلفية هذا القرار، سيجري منوشين مناقشات مع صندوق النقد الدولي لإزالة الميزة التنافسية غير العادلة التي أوجدتها الإجراءات الصينية الأخيرة".

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