بوجبا يطلب من يوفنتوس الضغط على ريال مدريد

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ان بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يشعر بالإحباط لعدم نجاح انتقاله إلى ريال مدريد حتى الآن، مما دفع موكله مينيو رايولا لاستخدام بعض الحيل من أجل إعادة إحياء الصفقة من جديد.



وأعرب بوجبا رغبته بخوض تجربة جديدة خارج ملعب أولد ترافورد، كما أبدى إعجابه بفكرة اللعب في ريال مدريد وتحت قيادة زين الدين زيدان تحديدًا، بينما أكال الأخير بالمديح على مواطنه في أكثر من مناسبة، وتؤكد جميع المصادر أنه القطعة الناقصة في مشروع زيزو الجديد.



ولم يتوصل ريال مدريد لاتفاق مع مانشستر يونايتد طيلة الأسابيع الماضية، وذلك في ظل المطالب المالية الكبيرة لنادي الشياطين الحمر التي تتراوح ما بين 150 إلى 170 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مينيو رايولا بدأ بتسريب أخبار للصحافة حول اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع بول بوجبا رغم معرفته أن نادي السيدة العجوز غير قادر تحمل تكاليف الصفقة.