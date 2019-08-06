السكة الحديد: إقبال كبير على الحجز الإلكتروني للتذاكر

قال إدارة مدير مبيعات السكك الحديدية، المهندس محمود ماهر، إن الحجز الإلكتروني لاقي ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين لهذا العام وذلك نتيجة لسهولة الأمر وإتاحة في أى وقت للحجز.



وأضاف "ماهر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم زيادة النسبة الخاصة بحجز التذاكر الإلكترونية وذلك من أجل الإقبال الكثيف على الحجز الإلكتروني خلال فترة عيد الأضحي المبارك، لافتا إلي أن إتجاه الدولة فى الوقت الحالي التحول الإلكتروني والذي يسهل من عملية بيع التذاكر بصورة كبيرة.



وأشار مدير المبيعات إلي أن، حجز التذاكر لعيد الأضحي شهد إقبال ضخم خلال تلك الفترة، وذلك بسبب الطقوس الخاصة بالمصريين خلال عيد الأضحي مما يزيد من الحجز الخاص بالوجه القبلي على وجه الخصوص.