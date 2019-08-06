تجديد حبس تاجرة مخدرات في الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق، الثلاثاء، حبس تاجرة مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة 3 كيلو من مخدر حشيش.



وكانت مباحث تأمين الطرق المعينة بأحد الأكمنة الأمنية، بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط ربة منزل، 21 سنة، حال استقلالها سيارة أجرة وبحوزتها 34 قطعة من مخدر الحشيش، وزنت حوالي 3.500 كيلوجرام، مبلغ مالي، وهاتفان محمولان.



وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.