توقعات: مباراة برشلونة ضد نابولي ستكون الأروع

وصلت بعثة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى مطار ميامي الدولي في وقت متأخر مساء الاثنين، بعد رحلة طويلة وشاقة استغرقت تسع ساعات متواصلة.



وسيخوض فريق المدرب إرنستو فالفيردي آخر مباراتين وديتين أمام نابولي الإيطالي قبل العودة إلى برشلونة، وذلك من أجل الاستعداد للجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو.



وأعلن المدرب إرنستو فالفيردي عن تشكيلة مكونة من 26 لاعبًا في الجولة الثانية من استعدادات الموسم الجديد، والتي ستكون بمثابة اختبار لجاهزية اللاعبين قبل بداية الدوري الإسباني.



وستقام المباراة الأولى على ملعب هارد روك في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة 01:30 صباحًا من يوم الخميس بتوقيت القاهرة الموافق الـ8 من أغسطس.