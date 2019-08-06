الأوقاف: 6505 ساحة بالمحافظات لأداء صلاة عيد الأضحى

خصصت وزارة الأوقاف 6505 ساحات بمختلف المحافظات لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك، لكل منها إمامان (أحدهما أساسي والآخر احتياطي).



وقال رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ جابر طايع - في بيان اليوم الثلاثاء، إن تحديد تلك الساحات يأتي في إطار خطة الوزارة للاستعداد لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، على أن تكون ترتيبات أداء الصلاة بنفس الضوابط المقررة من قبل.



وشدد على ضرورة الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، مؤكدا "عدم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة بكل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس تحت أي ظرف كان".



يذكر أن وزارة الأوقاف شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة ترتيبات أداء صلاة عيد الأضحى والتصدي لأي مشاكل أو مخالفات للقواعد التي وضعتها، محذرة من استغلال الصلاة لأي أغراض سياسية أو حزبية.