شينخوا: جهود مصرية ضخمة للحفاظ على التراث الفرعوني

أكدت وكالة "شينخوا" الصينية، أن الفحوص المبدئية لنعش الملك توت عنخ آمون، أثبتت أنه يعاني من ضعف عام، مع وجود تشققات في الجسد الذهبي، خصوصًا الغطاء والقاعدة.



وتابعت أن الملك الصبي لم يحظى بهذه الشهرة خلال عهد الفراعنة، ولكنها اكتسبها بعد قرون طويلة من وفاته، وخصوصًا بعد اكتشاف مقبرته على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.



وأضافت أن عمليات ترميم التابوت لا تهدف فقط لعرض التابوت ومحتويات المقبرة في المتحف الكبير، ولكن هي جزء من خطة مصرية للحفاظ على واحدة من أقدم الحضارات حول العالم.



وتابعت أن مصر تبذل جهود ضخمة من أجل الحفاظ على كنوزها الأثرية وتراثها التاريخي الذي يعد الأشهر والأكثر جاذبية حول العالم.



وأوضحت أن الاهتمام بالآثار الفرعونية، ساعد بصورة كبيرة في تعزيز صناعة السياحة التي كانت مزدهرة بصورة كبيرة ذات يوم، والتي تأثرت بالاضطرابات السياسية والأمنية بسبب ثورة 25 يناير.