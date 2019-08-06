أداء متباين لمؤشرات البورصة قبل عطلات عيد الأضحى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بأجواء عطلات عيد الأضحى المبارك وسط توقعات بنشاط قوي للسوق بعد العودة من عطلات العيد نهاية الأسبوع المقبل، خاصة مع تحسن معدلات السيولة وانتهاء الاكتتابات التي كانت تشهدها السوق في الأيام الماضية.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر1 مليار جنيه ليصل إلى 4ر719 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر3 مليار جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية الطرحين العام والخاص لأسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك بقيمة 6ر1 مليار جنيه وتعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة بقيمة 2ر1 مليار جنيه.



وسجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفاعًا بنسبة 42ر0% ليغلق عند مستوى 91ر13655 نقطة، في حين انخفض مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 67ر518 نقطة، كما انخفض مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 09ر0% ليغلق عند مستوى 55ر1360 نقطة.



وقال محمد عسران العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية بالبورصة: "إن السوق تشهد عمليات تجميع وإعادة هيكلة للمحافظ المالية بعد أسابيع طويلة من الهبوط المتواصل، وذلك تمهيدًا لموجات صعود متوقعة بعد العودة من عطلات عيد الأضحى المبارك".



يشار إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبلين بمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف العمل بالسوق اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.