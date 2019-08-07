سوهاج الجديدة: 20 سيارة ميكروباص جديدة لتيسير عمليات النقل للمواطنين

أعلن المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، عن الدفع بـ20 سيارة ميكروباص جديدة؛ لتيسير عمليات النقل داخل المدينة؛ وذلك للتخفيف عن المواطنين لتنقل بين مناطق المدينة المختلفة.



وقال "سلمان"، في تصريح لـ"الدستور"، إن ذلك يأتي فى إطار خطة الجهاز فى تطوير لمنظومة النقل بالمدينة، وجاء ذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج لمنح 20 سيارة ميكروباص حديث الموديل.



وأوضح أنه تم البدء فى إجراء عملية الترخيص للسيارات الميكروباص، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف خاص للمدينة بجوار موقف أسيوط الغربي، وذلك تيسيرًا على خدمة الموطنين.