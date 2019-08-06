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منوعات

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
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تعلن بوابة الحكومة المصرية خلال ساعات من اليوم الثلاثاء عن تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبًا وطالبة، بواقع 175673 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية، لتعد بمثابة أكبر نسبة تسجيل في المرحلة الثانية.

وعقب ظهور نتيجة المرحلة الثانية يتم أعلان موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة، والتي ستكون بعد عيد الأضحى المبارك، كما يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 اليوم، وبعدها بيومين يتم بداية مرحلة تقليل اغتراب وتحويل الكليات للثانوية العامة، حيث ستضم تلك المرحلة المجموعتين الأولي والثانية، للاستعلام عن نتيجة التنسيق 2019 نرفق إليكم رابط البوابة الإلكترونية خلال هذا التقرير للاستعلام، لكن يجب معرفة بعض المعلومات الهامة.

ويترقب اليوم الآلاف من طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة على أحر من الجمر للتعرف على الكليات التي تم القبول بها، وهل الحلم تحقيق أو ذهب لدخول كلية آخرى، خلال الساعات القليلة القادمة سوف يعم الفرح جميع المنازل المصرية عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.

ويتمنى الدستور لطلاب الثانوية العامة الحصول على كليات القمة ودوام التوفيق والنجاح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 من هنا

 

 

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