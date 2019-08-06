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عالم

"القاهرة لم تشهد إرهابا كبيرًا منذ 2016".. كيف رأت الصحف العالمية حادث معهد الأورام؟

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين - محمد عمر
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سلطت الصحف الأمريكية والبيطانية الضوء على الحادث الإرهابي، الذي وقع مساء الاثنين، أمام معهد الأورام، وأسفر عن استشهاد 20 شخصًا، وإصابة 47 آخرين.

وأكدت التقارير الغربية أن الحادث لم يقع نتيجة أي تقصير أمني، بل أن القاهرة لا تزال أمنة للسياحة رغم الحرب التي تخوضها الدولة بالكامل ضد تلك الجماعات، موضحةً أن مصر تقود حربا قوية ضد التنظيمات الإرهابية، وأن القاهرة لم تشهد هجوما بهذا الشكل منذ أواخر عام 2016 فضل الجهود التي يبذلها الجيش والشرطة.

-إكسبريس
أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، في تقريرها اليوم الأربعاء، أن انفجار معهد الأوروام في مصر لن يكون له تأثير على السياحة، فمازال السفر لمصر آمنًا جدًا.

وتابعت أن القاهرة شهدت عمل إرهابي مروع، مضيفةً أن مصر بها العديد من مناطق الجذب السياحي التي يأتي لها السياح كل عام، وعلى رأسها الأهرمات وأبو الهول ووادي الملوك ومعبد أبو سمبل ونهر النيل.

وأوضحت أن هذا الحادث لا يعني أن مصر غير آمنة، فهناك العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت دول منطقة الشرق الأوسط والدول الغربية، ومع ذلك فإن السفر لمعظم هذه البلدان مازال آمنًا ومصر ليست استثناء.

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية لم تصدر أي تحذيرات للسفر إلى مصر وأبقت على إرشاداتها بعدم السفر للمناطق الحدودية وخصوصًا شمال سيناء أو الحدود الغربية مع ليبيا، بينما تعتبر شرق مصر وباقي جزيرة سيناء آمنة بالكامل، وتعد القاهرة من أبرز المدن الآمنة في مصر.

وأوضحت أن هناك نحو 415000 مواطن بريطاني زارو مصر عام 2018، وكانت زيارتهم خالية من المتاعب تقريبًا.

-واشنطن بوست
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن حادث معهد الأورام في مصر كان الأعنف منذ عامين، حيث خلف أكبر عدد للضحايا منذ عام 2017.

وتابعت أن هذه المرة الأولى التي يقع فيها حادث إرهابي يستهدف مستشفى في مصر، وكان الهجوم سئ للغاية في وقت تستعيد فيه مصر الاستقرار الأمني وتنتعش السياحة والاقتصاد، إلا أن البلاد لم تشهد أي هجوم إرهابي كبير منذ شهر نوفمبر من عام 2017.

وأضافت أن الهجمات الإرهابية للأماكن الدينية في مصر كانت شبه توقفت، فكان آخر آخر هجوم خلال شهر ديمسبر من عام، بعد جهود مصرية كبيرة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء، حيث تشن القوات المسلحة والقوات الأمنية حملات عسكرية ضد البؤر والجماعات الإرهابية وتحاصرها في شمال سيناء، حجتى أصبحت الهجمات خارج سيناء نادرة للغاية.

-نيويورك تايمز
وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الإرهاب عادة لا يستهدف المدنيين في مصر، إلا أن هناك عدد قليل ونادر من الحوادث التي تستهدف المدنيين والسياح.

وأضافت أن العاصمة القاهرة لم تشهد أي هجوم إرهابي منذ آخر هجوم على كاتدرائية أواخر عام 2016، بسبب الجهود الأمنية الكبرى التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة لمنع وصول الإرهاب للمناطق المدنية.

-أسوشيتد برس
ووصفت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن تفجير معهد الأورام بمصر، يعد الأكثر دموية منذ تفجير الكاتدرائية القبطية الذي أسفر عن مقتل 30 شخصًا خلال قداس الأحد في ديسمبر 2016.

وتابعت: "مصر حاربت لسنوات الإرهابيين، المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في شبه جزيرة سيناء، الذين نفذوا بعض العمليات في الداخل بمنطقة الدلتا"، مشيرةً إلى أن التفجيرات الأقل حدة تمت عبر زرع قنابل ومتفجرات على جانب الطريق، واستهدفت بشكل خاص قوات الأمن والجيش، لكن استخدام السيارات المفخخة في العاصمة أمر نادر.

وأكدت "أسوشيتيد برس" أن هجمات المتطرفين زادت بعد عام 2013 منذ عزل محمد مرسي، أحد قادة جماعة الإخوان، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه، ومنذ ذلك الوقت، شنت الحكومة حملة كبيرة على جماعة الإخوان، وحظرتها وأعلنت أنها منظمة إرهابية.

-وول ستريت جورنال
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن مصر ما زالت تكافح منذ سنوات في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تقف ورائها بعض الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى التي قتلت مئات المدنيين والشرطة والجنود.

وأوضحت أن الحادث يعد أكثر الهجمات الإرهابية دموية في القاهرة منذ أكثر من عامين، مشيرةً إلى أن وتيرة الهجمات في القاهرة وغيرها من المناطق على طول نهر النيل خلال العامين الماضيين، تقل بشكل ملحوظ، إلا أن الجيش المصري يخوض حربًا مع مقاتلي داعش الإرهابيين في منطقة شمال سيناء.
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