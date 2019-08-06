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حوادث

بدء جلسة تجديد حبس "فتاة العياط"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:48 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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بدأت محكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، نظر جلسة تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص، حاول اغتصابها في العياط، قبل انتهاء فترة حبسها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتنظر المحكمة أيضًا تجديد حبس صديقي المجني عليه والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، حيث كانت النيابة أمرت بحبسهما بتهمة المساعدة في استدراج أنثى والتحريض على التعدي عليها جنسيًا، كما أمرت بحبس الطفلة المتهمة بذبح سائق ميكروباص حاول اغتصابها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تحقيقات نيابة العياط كشفت عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة" 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

أدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينًا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلًا فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة وتبين العثور على جثة شاب يدعى "الأمير. أ" 22 سنة، سائق، ملقى في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.
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