"بوينج" تجري 500 رحلة تجريبية على الطائرة "737 ماكس"

كشفت شركة "بوينج" الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات إجراء 500 رحلة تجريبية على طائراتها الموقوفة "737 ماكس"بعد تحديث برنامجها.



وذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأمل من خلالها الشركة أن تعيد الثقة لطائراتها الموقوفة منذ مارس الماضي، حيث تخطط بوينج لتقديم طلب لإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي في شهر سبتمبر المقبل لإعادة الطائرة للعمل على أمل أن تعود للخدمة في الربع الأخير من 2019.



وقد خصصت بوينج نحو 5 مليارات دولار لتغطية الخسائر الناجمة عن إيقاف "737 ماكس".



يذكر أن طائرات بوينج تورطت الفترة الأخيرة في عدد من حوادث الطائرات، حيث كان آخرها سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز ماكس 737، ما أسفر عن مقتل 150 فردًا.