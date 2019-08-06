أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

قررت محافظة أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم بكميات مناسبة.



وقالت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - "إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات وإدارات التموين؛ لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين"، موضحًا أنه لن يسمح بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد، مضيفه بإنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري؛ لتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم؛ للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات ومنع أية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.



من جهته، قال وكيل وزارة التموين بالمحافظة محمد إسماعيل: "إنه تم تخصيص أرقام (2325440 - 2293938) لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، مضيفًا أنه تم تنظيم حملات مشتركة خلال الأيام التي تسبق العيد؛ لمراقبة طرق عرض وأسعار اللحوم بالأسواق.



وأشار إلى أنه تم تشكيل حملات للمرور على المخابز البلدية؛ للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها وتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية طبقًا للمنظومة الجديدة بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميًا، بالإضافة إلى لجان للمرور على مطاحن القطاع العام والخاص لمتابعة التشغيل الكامل والتأكد من إنتاج دقيق بلدي 82% مطابق للمواصفات ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والحفاظ على الأرصدة القانونية للمطاحن.