شعبة الدواجن: تراجع أسعار الدواجن.. والكيلو يصل إلى 20 جنيهًا

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار الدواجن قبل حلول عيد الأضحى للمرة الثانية على التوالي هذا الأسبوع.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأسعار وصلت في النهاية إلى 20 جنيهًا للكيلو من المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 24 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أسباب التراجع تعود إلى انخفاض الطلب على الدواجن وزيادة الإقبال على اللحوم مع اقتراب حلول عيد الأضحى.



ولفت إلى أن أسعار الدواجن البلدي سجلت تراجعًا ملحوظًا أيضًا، حيث سجل سعر المزرعة بين 27- 28 جنيهًا للكيلو وتباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو.



أما عن أسعار البيض، فأوضح أنها مستقرة، حيث سجلت الكرتونة من البيض عند 35.5 من المزرعة وتباع للمستهلك بين 40-42 جنيهًا.