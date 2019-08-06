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عالم

"سبوتنيك": العصر الحجري في مصر كان أكثر تطورًا من تصور العلماء

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:42 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الآثار المصرية القديمة تكشف أسرار عصر ما قبل الفراعنة، وهو العصر الحجري الحديث.

وتابعت أن معظم المواطنين والعلماء حول العالم لديهم ولع بالحضارة الفرعونية القديمة، ولكن قليلين من يعلمون أن هناك حضارة سابقة لها في العصر الحجري الحديث.

وتكشف المدن المصرية النائية والغامضة التي تعود إلى هذه الحقبة تفاصيلها وأسرارها وبعضها يزيدها غموضًا.

وأضافت أن الطبيعة المناخية لهذه الفترة كانت مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن، فقد كانت أكثر رطوبة، فكانت الصحاري الموجودة حاليًا مناطق مزروعة وكانت بها مراع للماشية، وسمح المناخ الرطب بإنشاء الهياكل الصخرية الضخمة والأضرحة ودوائر التقويم، وكانت حياتهم مختلفة تمامًا عن الفراعنة، إلا أنهم استمدوا حضارتهم من هذا العصر الذي ما زال يحمل الكثير من الأسرار.

وأشارت إلى أن المصريين القدماء لم يكونوا أول من صنعوا أدوات تجميل للنساء، حيث عثر على بعضها وتعود للعصر الحجري الحديث، بالإضافة إلى أسلحة بدائية للغاية صنعت من الصخور والأحجار، ومجوهرات ومتعلقات شخصية عديدة، استمدها الفراعنة من أسلافهم القدماء، ولم تكن وليدة العصر الفرعونى.

وأوضحت أن مواقع الدفن كشفت عن وجود التقسيم الطبقي في مصر منذ قديم الأزل، وليس في العصور الحديثة فقط، فهؤلاء القوم لم يعيشوا على الزراعة ورعاية الأغنام فقط، فهناك تطور كبير وصلوا له يتجاوز مستويات الحياة البدائية العادية.
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