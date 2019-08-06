حبس عاطل بتهمة حيازة تذاكر هيروين في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون، الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 5 تذاكر هيروين وأقراص مخدرة.



كانت البداية أثناء خروج قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، فاشتبه رجال المباحث في "ح. هـ"، وشهرته "زيكا"، 26 عامًا، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 تذاكر هيروين وأقراص مخدرة وهاتف محمول ومبالغ مالية.



وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.