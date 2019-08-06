تأجيل محاكمة متهمى "أنصار بيت المقدس"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الثلاثاء، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"؛ لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، إلى جلسة غدٍ الأربعاء؛ لاستكمال المرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، باهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان".