عودة زمن "الذهب الأبيض".. التفاصيل الكاملة لخطة تطوير صناعة القطن

تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة لتطوير وإنقاذ صناعة القطن في مصر، خاصة طويل التيلة، من خلال رفع المساحات المنزرعة به وإعادة توزيع كافة المحالج وتقليص عددها بالمحافظات لتوفير الدعم اللازم لخطة التطوير المزمع تنفيذها.



كشف معهد التخطيط القومي - الذراع البحثي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - عن ملامح خطة الحكومة لتطوير وإنقاذ صناعة القطن المصري، موضحًا أن الخطة تتضمن إعادة التوزيع الجغرافي للمحالج التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والملابس ونقلها بعيدًا عن الأماكن السكنية، وتقليص عددها من 25 محلجًا للنصف لتتوزع بين 8 محالج في الوجه البحري، و3 في الوجه القبلي، بما يتناسب مع التوزيع الجغرافي لزراعة القطن.



وأكد المعهد، في دراسة حديثة صادرة عنه، ضرورة تجريم زراعة الأقطان الأجنبية في مصر وترشيد وتنظيم استيراد الأقطان الأجنبية بحيث لا يتم الاستيراد إلا عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية، والتوسع في زراعة 300 ألف فدان من الأراضي الجديدة بأقطان الوجه القبلي متوسطة الجودة على ثلاث سنوات بدءًا من العام القادم بواقع 100 ألف فدان كل سنة يمكن تدبيرها من مشروع المليون ونصف مليون فدان وزراعتها بأساليب حديثة تحقق انتاجية عالية 10 قنطار فدان فأكثر، بالإضافة إلى استعمال القطن المصري حتى المنتج النهائي وعدم تصدير القطن الخام.



وتوقع أن تحقق تلك الإجراءات مردودًا اقتصاديًا يتمثل في توفير أكثر من 3 ملايين قنطار قطن مصري متوسط الجودة لصناعة الغزل المحلية بسعر المستورد، بالإضافة إلى وقف استيراد القطن الخام وتوفير أكثر من 300 مليون دولار وزيادة حصيلة الصادرات من القطن وبالتالي توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.



ولفت إلى أن خطة التطوير تتضمن أيضًا استخدام إيرادات بيع أراضي المحالج المستغني وعددها 14 محلج والتي تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه، بجانب اراضي لشركات الغزل والنسيج سيتم الاستغناء عنها في تمويل عملية التطوير، وسداد الديون والتي تبلغ 10 مليار جنية مستحقة لبنك الاستثمار القومي، مشددًا على أن خطة التطوير لن تؤثر على أوضاع وحقوق العمال البالغ عددهم 59 ألف عامل منهم 3 آلاف عامل بالمحالج.



كما تتضمن تحديث وإعادة تنظيم محالج الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وزيادة طاقتها إلى 219.5 ألف طن بحلول عام 2021-2022 في 150 يوم عمل، من خلال 3 ورديات، وزيادة القوة الإنتاجية لمحالج الدلتا لتصبح قادرة على إنتاج 170 الف طن قطن مصري، وزيادة طاقة محالج الصعيد لتصل عملية الحليج إلى 50 ألف طن، على أن يتم تصميم المحالج الجديدة على أسس معيارية وهي: التركيز على الحليج في أماكن زراعة القطن، ونشرها بالتساوي على هذه المناطق، والاستفادة من الأماكن الحالية الأكثر ملائمة، من حيث توفر المساحة والقرب من مواقع الإنتاج في الريف، وبعيدًا عن المناطق الحضرية.



وكشفت وزارة قطاع الأعمال عن ألية نظام البيع الجديد في القطن، والذى يتم من خلال إجراء مزاد علني على الأقطان في كل مركز من مراكز التجميع الساعة الرابعة عصرًا في اليوم التالي لتسلم القطن من المزارعين، وسيتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة "البيما" وقصير التيلة "اندكسA "، بما يمكن المزارع من الحصول على أعلى عائد وبما يضاهي الأسعار العالمية.



وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن النظام الجديد يضمن حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسى عليها المزاد فور الانتهاء منه، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات تجارة الأقطان التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع بطلب للاشتراك في المزادات خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم. وبالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.



وأوضح المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان، أن هناك خطة إستراتيجية من الدولة للنهوض بزراعة وصناعة محصول القطن، حيث قامت وزارة الزراعة بعمل يوم حملات مجمعة في محافظتي الفيوم وبني سويف، وعمل مزايدة لربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية من أجل الحفاظ على القطن المصري، حيث أن السعر حاليًا للقطن أصبح يرتبط بالجودة طبقًا للأسعار العالمية.



وقال "السعدني"، إن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الزراعة تعمل على تقليل الجلابين وتساعد الفلاح للحصول على أعلى سعر، ويسعى إلى تحسين الأقطان لتصل إلى أعلى سعر أيضًا وسيتم تعميم هذه الإستراتيجية، مضيفًا أنه في حالة نجاحها سيتم تعميمها ويقود التجربة وزير قطاع الأعمال وسيتم فتح مركز التجميع للقطن في المحافظات 17 أغسطس الجاري، ويلي ذلك عملية الفرز مباشرة.



وتسعى إستراتيجية الدولة إلى أن تكون مساحة القطن تزيد طبقًا للاحتياجات، للحفاظ على أسعار القطن المصري وأن المساحات هذا العام في حدود 237 ألف فدان تنتج مليون ونصف قنطار في المرحلة الحالية.



وتسعى الدولة إلى تسويق هذه الكميات وألا يتبقى شيئًا منها كما حدث في الأعوام السابقة وأن يحصل المزارع على تكلفة الانتاج وهامش ربح يجعله يقبل على زراعة القطن، مع تقليل عملية التلوث في الأقطان، لأنه في حالة الحصول على القطن المصري أقل تلوثًا سيرتفع سعره بنسبة 20% عن الأسعار الحالية، حيث أن الطلب العالمي سيزداد على القطن المصري، مع إجراء دراسات لتحديد احتياجات تصدير القطن، واحتياجات المغازل المحلية، خاصة أنه يتم استيراد أكثر من 3 ملايين قنطار قطن سنويًا.