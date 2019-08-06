أهالى ضحايا حادث معهد الأورام يتسلمون جثث ذويهم

صرحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء، بدفن جثامين عدد من ضحايا حادث معهد الأورام الذي راح ضحيته 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، وتسليم الجثامين إلى ذويهم لإنهاء مراسم الدفن.



واستعجلت النيابة تحليل الـDNA الخاص بالجثث المتفحمة، و4 جثث مجهولة؛ لتحديد هوية الضحايا وإخطار ذويهم تمهيدًا للدفن.



وتوافد عدد كبير من أهالي ضحايا حادث معهد الأورام، على مشرحة زينهم؛ لتسلم جثث ذويهم، وفرضت الأجهزة الأمنيه كردونًا أمنيًا أمام باب المشرحة.