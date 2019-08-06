نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للجامعات
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية
وكانت وزارة التعليم العالي قد صرحت بمد فترة التسيجل لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية وذلك حتي نهاية يوم 4 اغسطس وخرج عبد الغفار ليؤكد ان قرار مدة فترة التسجيل جاء صائباً وذلك في مصلحة الطلاب وبهذا فقد تم منح الطلاب فرصة جديدة للتمكن من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع بوابة الحكومة الالكترونية ونتابع معكم عبر دليل الوطن روابط الاستعلام، حيث يترقب الآلاف من الطلبة والطالبات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية علمي وأدبي برقم الجلوس والرقم السري.
تنسيق الكليات ” بوابة الحكومة المصرية للتنسيق “، قد انتهى جميع طلاب الثانوية العامة من أداء رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية خلال يوم الأحد الموافق 4 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءا، نوهت وزارة التعليم العالي أنه لا يمكن للطلاب أداء ترتيب الرغبات في حالة انتهاء ميعاد التسجيل المحدد، ويرجى على جميع الطلاب كتابة رغبات الكليات المراد الالتحاق بها بكل دقة خلال الفترة ما بين 31 يوليو لمدة خمس أيام متواصلة.