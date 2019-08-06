رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

ينتظر طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 نتيجة التنسيق اليوم الثلاثاء، عقب أن انتهت عملية استقبال وتعديل الرغبات أمس الأحد على أن ينتظر ظهور نتيجتها اليوم أو غدا على أقصى تقدير.





واستمرت عملية تسجيل الرغبات فى المرحلة الثانية حوالى خمسة أيام من أربعاء الأسبوع الماضى وحتى الأحد من الأسبوع الحالى، حيث ينشر الدستور اليوم لكم نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2019، وذلك بشكل حصري في أعقاب ظهورها، على الموقع الإلكتروني المخصص لها من تنسيق مصر.





وكانت وزارة التعليم العالي قد صرحت بمد فترة التسيجل لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية وذلك حتي نهاية يوم 4 اغسطس وخرج عبد الغفار ليؤكد ان قرار مدة فترة التسجيل جاء صائباً وذلك في مصلحة الطلاب وبهذا فقد تم منح الطلاب فرصة جديدة للتمكن من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية عبر موقع بوابة الحكومة الالكترونية ونتابع معكم عبر دليل الوطن روابط الاستعلام، حيث يترقب الآلاف من الطلبة والطالبات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية علمي وأدبي برقم الجلوس والرقم السري.

تنسيق الكليات ” بوابة الحكومة المصرية للتنسيق “، قد انتهى جميع طلاب الثانوية العامة من أداء رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية خلال يوم الأحد الموافق 4 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءا، نوهت وزارة التعليم العالي أنه لا يمكن للطلاب أداء ترتيب الرغبات في حالة انتهاء ميعاد التسجيل المحدد، ويرجى على جميع الطلاب كتابة رغبات الكليات المراد الالتحاق بها بكل دقة خلال الفترة ما بين 31 يوليو لمدة خمس أيام متواصلة.





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 الثانوية علمي وأدبي



