القصة الكاملة لتجليس الأساقفة الأربعة.. آخرهم 20 أغسطس

قالت مصادر كنسية مُطلعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن السبب الحقيقي خلف تأخر سيامة الانبا بولس أسقف شرق كندا للأقباط الأرثوذكس، هو أن الإيبارشية المقرر تجليسه عليها هي إيبارشية حديثة التقسيم، أي أنها لم تكن موجودة من قبل، وبناء عليها فهناك حاجة لبعض الوقت لإعداد ملفات الايبارشية وتأسيس نظام إداري خاص بها، حتى يتمكن الاسقف من تدبيرها فور تجليسه.



وأوضحت المصادر إنه من المقرر أن يتم تجليس الأنبا بولس في مطرانية شرق كندا يوم الثلاثاء الموافق 20 من أغسطس الجاري، وبذلك يصبح الانبا بولس أطول من قضى فترة تدريب الأساقفة التي نوه عنها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يوم رسامة الاساقفة حيث أعلن عن وجوب تدريب الاساقفة الجدد تدريبا عمليا بالايبارشيات القديمة، لاكتساب خبرات كنسية وإدارية.



وكانت الكنيسة قد بدأت تجليس سلسلة من الأساقفة الجدد يوم 13 من يوليو المنصرم، حيث استقبلت إيبارشية منفلوط، أسقفها الجديد الأنبا ثاؤفيلس الذي تمّ تجليسه على كرسي الإيبارشية، بمشاركة 22 من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومجمع كهنة إيبارشية منفلوط وبعض من الكهنة والرهبان.



وحضر حفل التجليس محافظ ونائبه، ومدير أمن أسيوط اللواء عمر عبدالعال.



وأُقيم حفل التجليس بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة منفلوط مقر المطرانية، واستقبلت فرق الكشافة الأنبا ثاؤفيلس، لدى وصوله بموسيقاها، وسار الموكب الكشفي في الأمام، بالاشتراك مع 100 من أطفال الإيبارشية الذين حملوا باقات الورود احتفاءً بأسقفهم الجديد.



وبدأت عقب دخول الموكب إلى الكنيسة صلاة العشية، وطقس التجليس، ثم ألقى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والنائب البابوي السابق للإيبارشية، كلمة تلتها كلمة محافظ أسيوط ثم عدة كلمات لبعض من مطارنة وأساقفة الكنيسة المشاركين في التجليس، وفي الختام ألقى الأنبا ثاوفيلس كلمته.



وفي يوم 21 من الشهر ذاته، احتفلت الكنيسة بتجليس الانبا متاؤس اسقف ورئيس دير القديسة مريم العذراء بأخميم، حيث احتفل دير السيدة العذراء بجبل إخميم، بقداس تجليس نيافة الأنبا متاؤس أسقفا ورئيسا للدير كأول أسقف للدير الأثري عبر تاريخه، وذلك بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والرهبان والكهنة.



وبدأت مراسم التجليس الليلة الماضية، وتلا أحبار الكنيسة المشاركين في طقس تجليس نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، التقليد الأسقفي وذلك عقب مناداته أسقفًا ورئيسًا للدير.



وتبادل الآباء الأحبار قراءة التقليد المقرر ضمن طقس التجليس، وألقى عقب قراءة التقليد أصحاب النيافة الأنبا بولا والأنبا مرقوريوس والأنبا بساده كلمات التهنئة.



كما ألقى اللواء يسري عبد المنعم سكرتير عام محافظة سوهاج كلمة نيابة عن محافظها، قبل أن يلقي نيافة الأنبا متاؤس كلمة شكر فيها جميع الحاضرين.



شارك في صلوات العشية والتجليس أصحاب النيافة: الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا أبرآم مطران الفيوم، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا يواقيم الأسقف العام، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.



وأخيرا ويوم 27 من نفس الشهر، احتفلت إيبارشية البحر الأحمر، بتجليس الأنبا إيلاريون أسقفا للإيبارشية، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور محافظ البحر الأحمر، وعدد كبير من الأساقفة والرهبان والكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والنواب بالمحافظة.



ومن بين الأساقفة المشاركين بالحضور، الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة.