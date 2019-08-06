2 سبتمبر.. نظر تجديد حبس منى الغضبان في الفيديوهات الإباحية

حددت النيابة العامة، الثلاثاء، جلسة 2 سبتمبر المقبل؛ لنظر تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان في اتهامها بالظهور في فيديو إباحى مع مخرج سينمائي شهير.



كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائي الشهير.



وجاء ذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول.