الرقابة الإدارية تلبي 1004 مطالب لقطاعات بالدولة

نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر في تحقيق العديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد، حيث اتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، ولبت مطالب قطاعاتها وفحصت شكاوى المواطنين.



وتمكنت الهيئة من تلبية 1004 مطالب لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت تحرياتها عن 4584 موظفًا عموميًا من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وأسفرت عن عدم صلاحية 154 موظفًا منهم، وساهمت في حل مشكلات وشكاوى 237 مواطن ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.



كما توجد جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، الصحة والسكان" ومن أهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حيث بدأ تنفيذهما في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات ليمتد خدماتهما بعد ذلك ويشملوا باقي محافظات الجمهورية.