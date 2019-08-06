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رياضة

الهلال السوداني يخسر جهود شهاب وبلعويدات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
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حرمت ظروف المحترفين شهاب بن فرج ومحمد الهادي بلعويدات، عن مرافقة بعثة الهلال السوداني، إلى رواندا، تحضيرًا لمواجهة رايون سبورت في إطار دوري أبطال إفريقيا.

وتعود أسباب خسارة اللاعبين في المرحلة الأولى من المشوار القاري، إلى عدم تسجيل بلعويدات في القائمة القارية للهلال، بينما لم تكتمل عملية التعاقد مع شهاب بن فرج.

وتضم بعثة الهلال 31 فردًا بينهم 21 لاعبًا، وأبعد الجهاز الفني، صانع الألعاب سليم محمد والمدافع محمد المعتصم ومحمد سفاري.

وتم تكليف مدرب الأحمال فتحي بشير، بتدريب مجموعة اللاعبين المتواجدين في السودان، لحين عودة بعثة الفريق الأزرق من رواندا منتصف الأسبوع المقبل.

وأسند نادي الهلال، رئاسة البعثة في رواندا، إلى المدير الرياضي الطريفي الصديق.
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