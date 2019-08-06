الرقابة الإدارية تحقق عائدًا ماديًا للدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه

نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر في تحقيق العديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد، حيث اتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، ولبت مطالب قطاعاتها وفحصت شكاوى المواطنين.



وتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ 2.4 مليار جنيه تقريبًا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حق والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي 3.3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.



وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، فقد وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعًا، وكذلك ضبط 482 طنًا من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5.5 مليون جنيه.