الرقابة الإدارية تواجه انحراف 1433 موظفًا بالدولة

نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر في تحقيق العديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، حيث لبت مطالب قطاعاتها وفحصت شكاوى المواطنين.



وتمكنت الهيئة من تنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 1433 موظفًا عامًا، اتُخذت حيالهم الإجراءات القانونية الواجبة.



ووجه الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.