عطل بالحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي واطلع بره

كشف كمال محسن، مدير إدارة الحاسب الآلي بالنادي الأهلي عن وجود مشكلة تقنية حدثت في ربط نظام حجز التذاكر بنقاط التسليم، وهو ما أدى إلى حدوث تأخير في فتح نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلى وفريق اطلع برة بطل جنوب السودان والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف أنه يجري حاليًا تحديث نقاط التسليم بالتعاون مع شركة «أمان»، وسوف يتم فتح نظام حجز التذاكر الإلكترونى في غضون ساعة، علمًا بأن نقاط التسليم تعمل يومي الجمعة والسبت.



وتم تحديد أسعار تذاكر المباراة، مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأوليسار، و200 جنيه للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ "فوري بلس"